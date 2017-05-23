 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Полиция: При взрыве на стадионе в Манчестере погибли 19 человек, 50 пострадали - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Пострадали не менее 100 человек© Twitter

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Полиция уточнила данные по погибшим и пострадавшим в результате предполагаемого взрыва в Манчестере.

    Как передает Report, сообщается, что 19 человек погибли, около 50 пострадали.

    До появления иных версий инцидент произошедший на стадионе рассматривается как террористический акт. 

    ***03:49

    Не менее 20 человек погибли при взрыве на стадионе в Манчестере.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC News.

    Также сообщается, что пострадали не менее 100 человек.

    Полиция продолжает устанавливать подробности инцидента.

    Ранее СМИ сообщили о двух взрывах на стадионе в Манчестере, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде.

    Полиция Манчестера также остановила движение поездов с местного вокзала.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi