Полиция: При взрыве на стадионе в Манчестере погибли 19 человек, 50 пострадали - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Полиция уточнила данные по погибшим и пострадавшим в результате предполагаемого взрыва в Манчестере.

Как передает Report, сообщается, что 19 человек погибли, около 50 пострадали.

До появления иных версий инцидент произошедший на стадионе рассматривается как террористический акт.

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Не менее 20 человек погибли при взрыве на стадионе в Манчестере.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC News.

Также сообщается, что пострадали не менее 100 человек.

Полиция продолжает устанавливать подробности инцидента.

Ранее СМИ сообщили о двух взрывах на стадионе в Манчестере, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде.

Полиция Манчестера также остановила движение поездов с местного вокзала.