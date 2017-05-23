Полиция: При взрыве на стадионе в Манчестере погибли 19 человек, 50 пострадали - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Полиция уточнила данные по погибшим и пострадавшим в результате предполагаемого взрыва в Манчестере.
Как передает Report, сообщается, что 19 человек погибли, около 50 пострадали.
До появления иных версий инцидент произошедший на стадионе рассматривается как террористический акт.
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Не менее 20 человек погибли при взрыве на стадионе в Манчестере.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC News.
Также сообщается, что пострадали не менее 100 человек.
Полиция продолжает устанавливать подробности инцидента.
Ранее СМИ сообщили о двух взрывах на стадионе в Манчестере, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде.
Полиция Манчестера также остановила движение поездов с местного вокзала.
News DepartmentАвтор новости
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