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    При утечке аммиака на заводе в Китае пострадали более 40 человек

    Из-за повреждения трубы произошла утечка 300 килограммов синтетического аммиака

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Количество пострадавших при утечке синтетического аммиака на химическом заводе в провинции Хэнань увеличилось до 41 человека, сообщает Report со ссылкой на телеканал CCTV.

    "Сорок один человек госпитализирован в результате утечки синтетического аммиака на химическом заводе в провинции Хэнань. Пятеро находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении на официальной странице телеканала в Twitter.

    Напомним, в пятницу утром на заводе Henan Zhonghong Coal Chemical Company из поврежденной трубы утекло 300 килограммов синтетического аммиака.



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