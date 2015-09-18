При утечке аммиака на заводе в Китае пострадали более 40 человек

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Количество пострадавших при утечке синтетического аммиака на химическом заводе в провинции Хэнань увеличилось до 41 человека, сообщает Report со ссылкой на телеканал CCTV.

"Сорок один человек госпитализирован в результате утечки синтетического аммиака на химическом заводе в провинции Хэнань. Пятеро находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении на официальной странице телеканала в Twitter.

Напомним, в пятницу утром на заводе Henan Zhonghong Coal Chemical Company из поврежденной трубы утекло 300 килограммов синтетического аммиака.





