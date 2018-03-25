При умышленном наезде автомобиля в Шотландии пострадали пять детей

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ В шотландском городе Глазго пятеро детей пострадали в результате умышленного наезда автомобиля.

Как передает Report со ссылкой на BBC, в связи с произошедшим пострадали дети в возрасте от 12 до 14 лет.

Одна из пострадавших получила серьёзные травмы, остальные были отпущены домой после оказания помощи.

После наезда автомобиль, в котором находились двое человек, скрылся с места происшествия.

«Автомобиль был преднамеренно направлен на группу детей, и поэтому мы рассматриваем этот инцидент как покушение на убийство», — заявил представитель местной полиции Питер Шарп.

Отмечается, что никаких предположений о том, что инцидент связан с терроризмом, озвучено не было.