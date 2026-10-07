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    При ударах по аэропортам Саудовской Аравии погибли три человека

    Другие страны
    • 07 октября, 2026
    • 22:44
    При ударах по аэропортам Саудовской Аравии погибли три человека

    В результате атак на два международных аэропорта Саудовской Аравии погибли три человека, еще 36 пострадали.

    Как передает Report, об этом сообщило Главное управление гражданской авиации королевства.

    Согласно информации, аэропорты Абха и имени короля Халида подверглись ударам в последние два дня. "В международном аэропорту Абха в результате атаки погибли две женщины - гражданки Марокко и Алжира, 28 человек получили ранения. При ударе по аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде погиб один гражданин Судана, еще восемь человек пострадали", - говорится в заявлении.

    Отмечается, что среди пострадавших граждане Саудовской Аравии, Бангладеш, Филиппин, Пакистана и Египта. Все они госпитализированы.

    Проводится оценка материального ущерба на объектах и предпринимаются меры для усиления безопасности пассажиров и персонала.

    Саудовская Аравия Эскалация на Ближнем Востоке
    Səudiyyə Ərəbistanının hava limanlarına hücumda üç nəfər həlak olub
    Three killed, 36 injured in attacks on two Saudi international airports
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