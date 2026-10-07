При ударах по аэропортам Саудовской Аравии погибли три человека

В результате атак на два международных аэропорта Саудовской Аравии погибли три человека, еще 36 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщило Главное управление гражданской авиации королевства.

Согласно информации, аэропорты Абха и имени короля Халида подверглись ударам в последние два дня. "В международном аэропорту Абха в результате атаки погибли две женщины - гражданки Марокко и Алжира, 28 человек получили ранения. При ударе по аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде погиб один гражданин Судана, еще восемь человек пострадали", - говорится в заявлении.

Отмечается, что среди пострадавших граждане Саудовской Аравии, Бангладеш, Филиппин, Пакистана и Египта. Все они госпитализированы.

Проводится оценка материального ущерба на объектах и предпринимаются меры для усиления безопасности пассажиров и персонала.