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    Səudiyyə Ərəbistanının hava limanlarına hücumda üç nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    • 07 oktyabr, 2026
    • 23:03
    Səudiyyə Ərəbistanının hava limanlarına hücumda üç nəfər həlak olub

    Səudiyyə Ərəbistanının iki beynəlxalq hava limanına hücumlarda üç nəfər həlak olub, 36 nəfər xəsarət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə krallığın Mülki Aviasiya Baş İdarəsi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Abxa və Kral Xalid adına hava limanları son iki gündə zərbələrə məruz qalıb.

    "Abxa Beynəlxalq Hava Limanında hücum nəticəsində iki qadın - Mərakeş və Əlcəzair vətəndaşları həlak olub, 28 nəfər yaralanıb. Ər-Riyaddakı Kral Xalid adına Hava Limanına endirilən zərbə zamanı bir Sudan vətəndaşı ölüb, səkkiz nəfər xəsarət alıb", - məlumatda deyilir.

    Qeyd olunub ki, xəsarət alanlar arasında Səudiyyə Ərəbistanı, Banqladeş, Filippin, Pakistan və Misir vətəndaşları var. Onların hamısı xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Obyektlərdə maddi ziyanın qiymətləndirilməsi aparılır, sərnişinlərin və personalın təhlükəsizliyinin təmini üçün tədbirlər görülür.

    Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı Aviazərbələr Ölənlər və yaralılar Ənsar Allah hərəkatı (Husilər)
    При ударах по аэропортам Саудовской Аравии погибли три человека
    Three killed, 36 injured in attacks on two Saudi international airports
    44 - Tezliklə
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