​При стрельбе в полицейском центре в Иордании погибли семь человек

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Семь человек погибли и шесть получили ранения в результате стрельбы в полицейском тренировочном центре в Иордании.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя властей США.

Среди погибших два гражданина США, которые были сотрудниками госдепартамента, три иорданца и один представитель ЮАР. Кроме того, был уничтожен стрелявший, также гражданин Иордании.

По словам госминистра Иордании по делам СМИ Мухаммеда аль-Мумани, иорданский полицейский открыл огонь по инструкторам и своим коллегам, после чего был убит полицейскими.