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    ​При стрельбе в полицейском центре в Иордании погибли семь человек

    Среди погибших два гражданина США, три иорданца и один представитель ЮАР

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Семь человек погибли и шесть получили ранения в результате стрельбы в полицейском тренировочном центре в Иордании.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя властей США.

    Среди погибших два гражданина США, которые были сотрудниками госдепартамента, три иорданца и один представитель ЮАР. Кроме того, был уничтожен стрелявший, также гражданин Иордании.

    По словам госминистра Иордании по делам СМИ Мухаммеда аль-Мумани, иорданский полицейский открыл огонь по инструкторам и своим коллегам, после чего был убит полицейскими.

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