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    При сходе лавины в Непале погибли семь человек

    Другие страны
    • 30 сентября, 2026
    • 23:36
    При сходе лавины в Непале погибли семь человек

    В ходе поисково-спасательной операции на горе Химлунг в округе Мананг в Непале обнаружены тела семи человек, погибших при сходе лавины тремя днями ранее.

    Как передает Report со ссылкой на The Kathmandu Post, девять непальцев все еще числятся пропавшими без вести.

    Отмечается, что в день инцидента 27 сентября группа из 16 человек, включавшая шерпов и вспомогательный персонал, готовили лагерь и прокладывали маршрут к прибытию альпинистов. По данным издания, тела погибших были доставлены из лагеря в административный центр округа Чаме, а оттуда будут направлены на экспертизу.

    Поисково-спасательные работы в данном районе продолжаются. По данным Непальской национальной ассоциации горных гидов (NNMGA), в операции задействовано более пяти опытных гидов-альпинистов.

    Nepalda qar uçqunu nəticəsində yeddi nəfər ölüb
    MiniBoss
    MiniBoss

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