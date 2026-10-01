Nepalda qar uçqunu nəticəsində yeddi nəfər ölüb
- 01 oktyabr, 2026
- 00:08
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Nepalın Mananq dairəsindəki Himlunq dağında axtarış-xilasetmə əməliyyatı zamanı üç gün əvvəl qar uçqunu nəticəsində həlak olan yeddi nəfərin meyiti tapılıb.
"Report" "The Kathmandu Post"a istinadən xəbər verir ki, doqquz nepallı hələ də itkin düşmüş sayılır.
Qeyd edilib ki, hadisə günü, sentyabrın 27-də şerplər və köməkçi personal daxil olmaqla, 16 nəfərlik qrup alpinistlərin gəlişi üçün düşərgə hazırlayır və marşrut çəkirdi. Nəşrin məlumatına görə, həlak olanların meyitləri düşərgədən dairənin inzibati mərkəzi olan Çameyə çatdırılıb və oradan ekspertizaya göndəriləcək.
Qeyd olunan ərazidə axtarış-xilasetmə işləri davam edir. Nepal Milli Dağ Bələdçiləri Assosiasiyasının (NNMGA) məlumatına görə, əməliyyata beşdən çox təcrübəli bələdçi-alpinist cəlb olunub.