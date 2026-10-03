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    "Turan Tovuz" bu gün Bakıda "Fənərbağça" ilə üz-üzə gələcək

    Futbol
    • 03 oktyabr, 2026
    • 09:01
    Turan Tovuz bu gün Bakıda Fənərbağça ilə üz-üzə gələcək

    "Turan Tovuz" bu gün Bakıda Türkiyənin "Fənərbağça" komandası ilə yoxlama oyunu keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, qarşılaşma Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutacaq.

    Matç saat 20:00-da start götürəcək. Görüşün baş hakimi Rəvan Həmzəzadə olacaq. Oyundan əldə olunacaq gəlir Qarabağ Dirçəliş Fonduna ianə ediləcək.

    Xatırladaq ki, 1994-cü ildə Azərbaycanı avrokuboklarda təmsil edən ilk komanda "Turan" olub. Qərb təmsilçisinin UEFA Kubokundakı (hazırkı UEFA Avropa Liqası) rəqibi isə "Fənərbağça" idi. İstanbul komandası hər iki matçda qalib gəlib - 5:0, 2:0.

    Turan Tovuz FK Fənərbağça FK
    "Туран Товуз" сегодня сыграет с "Фенербахче" в Баку
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