"Туран Товуз" сегодня сыграет с "Фенербахче" в Баку

"Туран Товуз" сегодня проведет в Баку товарищеский матч с турецким "Фенербахче".

Как сообщает Report, встреча пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00.

Главным арбитром матча назначен Раван Хамзазаде.

Доходы от матча будут перечислены в Фонд возрождения Карабаха.

Напомним, в 1994 году "Туран" стал первым азербайджанским клубом, представлявшим страну в еврокубках. Соперником команды в Кубке УЕФА (ныне Лига Европы УЕФА) был "Фенербахче", который победил в обоих матчах - 5:0 и 2:0.