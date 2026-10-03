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    "Туран Товуз" сегодня сыграет с "Фенербахче" в Баку

    Футбол
    • 03 октября, 2026
    • 09:09
    Туран Товуз сегодня сыграет с Фенербахче в Баку

    "Туран Товуз" сегодня проведет в Баку товарищеский матч с турецким "Фенербахче".

    Как сообщает Report, встреча пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00.

    Главным арбитром матча назначен Раван Хамзазаде.

    Доходы от матча будут перечислены в Фонд возрождения Карабаха.

    Напомним, в 1994 году "Туран" стал первым азербайджанским клубом, представлявшим страну в еврокубках. Соперником команды в Кубке УЕФА (ныне Лига Европы УЕФА) был "Фенербахче", который победил в обоих матчах - 5:0 и 2:0.

    ФК Фенербахче ФК Туран Товуз Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Лига Европы УЕФА Лига чемпионов УЕФА
    "Turan Tovuz" bu gün Bakıda "Fənərbağça" ilə üz-üzə gələcək
    Azerbaijan's Turan Tovuz to face Turkish Fenerbahce in Baku
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