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    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Gəncə" "Ordu"nun qonağı olacaq

    Komanda
    • 03 oktyabr, 2026
    • 09:28
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Gəncə Ordunun qonağı olacaq

    Azərbaycan Basketbol Liqasında ilk turun daha bir oyunu bu gün keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, "Gəncə" "Ordu"nun qonağı olacaq.

    Bakı İdman Sarayındakı qarşılaşma saat 15:00-da start götürəcək.

    Xatırladaq ki, daha əvvəl "Sabah" "LANDAU Lions"u (84:74), "Sumqayıt" NTD-ni (111:94) məğlub edib. "Naxçıvan" - "Neftçi" görüşü Bakı təmsilçisinin FIBA Avropa Kubokunda iştirakına görə təxirə salınıb.

    Azərbaycan Basketbol Liqası Gəncə BK Ordu BK
    Азербайджанская баскетбольная лига: "Гянджа" сыграет с "Орду"
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