Azərbaycan Basketbol Liqası: "Gəncə" "Ordu"nun qonağı olacaq
Komanda
- 03 oktyabr, 2026
- 09:28
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycan Basketbol Liqasında ilk turun daha bir oyunu bu gün keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, "Gəncə" "Ordu"nun qonağı olacaq.
Bakı İdman Sarayındakı qarşılaşma saat 15:00-da start götürəcək.
Xatırladaq ki, daha əvvəl "Sabah" "LANDAU Lions"u (84:74), "Sumqayıt" NTD-ni (111:94) məğlub edib. "Naxçıvan" - "Neftçi" görüşü Bakı təmsilçisinin FIBA Avropa Kubokunda iştirakına görə təxirə salınıb.
Son xəbərlər
10:31
TFF Hakimlər Komitəsinin sədri Ferhat Gündoğdu həbs edilibFutbol
10:30
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu auditor seçirMaliyyə
10:22
Bakıda köşk yanıb, 58 yaşlı kişinin meyiti aşkarlanıbHadisə
10:20
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.10.2026)Maliyyə
10:14
ADY yağışlı və küləkli hava ilə bağlı sərnişinlərə çağırış edibİnfrastruktur
10:06
Foto
İlham Əliyev Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidentini "Dostluq" ordeni ilə təltif edibXarici siyasət
10:00
Azərbaycanın U-20 millisi yoldaşlıq oyununda bu gün Moldova ilə qarşılaşacaqFutbol
09:55
Rəsmi Bakı Almaniya, Koreya və İraqı Milli Gün münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
09:54