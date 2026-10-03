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    Азербайджанская баскетбольная лига: "Гянджа" сыграет с "Орду"

    Командные
    • 03 октября, 2026
    • 09:35
    Азербайджанская баскетбольная лига: Гянджа сыграет с Орду

    Сегодня состоится еще одна игра первого тура Азербайджанской баскетбольной лиги.

    Как сообщает Report, "Гянджа" сыграет в гостях с клубом "Орду".

    Матч в Бакинском дворце спорта стартует в 15:00.

    Напомним, что ранее "Сабах" одержал победу над LANDAU Lions (84:74), "Сумгайыт обыграл НТД (111:94). Матч "Нахчыван" - "Нефтчи" был перенесен в связи с участием бакинского представителя в Кубке Европы ФИБА.

    Азербайджанская баскетбольная лига Дворец спорта Баку
    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Gəncə" "Ordu"nun qonağı olacaq
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