Азербайджанская баскетбольная лига: "Гянджа" сыграет с "Орду"
Командные
- 03 октября, 2026
- 09:35
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Сегодня состоится еще одна игра первого тура Азербайджанской баскетбольной лиги.
Как сообщает Report, "Гянджа" сыграет в гостях с клубом "Орду".
Матч в Бакинском дворце спорта стартует в 15:00.
Напомним, что ранее "Сабах" одержал победу над LANDAU Lions (84:74), "Сумгайыт обыграл НТД (111:94). Матч "Нахчыван" - "Нефтчи" был перенесен в связи с участием бакинского представителя в Кубке Европы ФИБА.
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