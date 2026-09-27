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    Nepalda qar uçqunu olub, 14 nəfər itkin düşüb

    Digər ölkələr
    • 27 sentyabr, 2026
    • 14:15
    Nepalda qar uçqunu olub, 14 nəfər itkin düşüb

    Himalayın Nepaldakı hissəsində - Ximlunq dağında qar uçqunu altında qalan düşərgədə Nepalın 14 vətəndaşı itkin düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Kathmandu Post" qəzeti məlumat yayıb.

    Yürüş təşkilatçılarının sözlərinə görə, pis hava şəraiti helikopterlərə axtarış-xilasetmə əməliyyatı aparmaq üçün 7126 metr hündürlükdəki dağın zirvəsinə çatmağa imkan verməyib.

    Dəqiqləşdirilib ki, itkin düşənlər bələdçilər və xidmətçi heyətin daxil olduğu ekspedisiya komandasının üzvləridir. Hazırda cəmi 22 iştirakçıdan 14-nün itkin düşdüyü bildirilir.

    Qəzet qeyd edib ki, itkin düşənlər arasında əcnəbi turistlər yoxdur.

    Qar uçqunu Nepal
    В Гималаях при сходе лавины пропали без вести 14 человек
    MiniBoss
    MiniBoss

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