İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Fransada barda atışma zamanı üç nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 28 sentyabr, 2026
    • 02:47
    Fransada barda atışma zamanı üç nəfər yaralanıb

    Naməlum şəxs Fransanın Venisye kommunasındakı bar terrasında atəş açıb, nəticədə üç nəfər yaralanıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə BFM TV telekanalı məlumat verib.

    Məlumata görə, hücumçu atəşdən sonra hadisə yerindən skuterlə qaçıb.

    Təfərrüatlar açıqlanmır.

    Silahlı insident Fransa
    Во Франции при стрельбе на террасе бара пострадали три человека
    MiniBoss
    MiniBoss

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