Во Франции при стрельбе на террасе бара пострадали три человека

Неизвестный открыл стрельбу на террасе бара во французской коммуне Венисье, в результате чего три человека получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFM TV.

По информации телеканала, после стрельбы нападавший скрылся с места происшествия на электросамокате.