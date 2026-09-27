Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Во Франции при стрельбе на террасе бара пострадали три человека

    Другие страны
    • 27 сентября, 2026
    • 22:11
    Во Франции при стрельбе на террасе бара пострадали три человека

    Неизвестный открыл стрельбу на террасе бара во французской коммуне Венисье, в результате чего три человека получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFM TV.

    По информации телеканала, после стрельбы нападавший скрылся с места происшествия на электросамокате.

    Франция Стрельба
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