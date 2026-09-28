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    Mayk Uolts: Tramp İranla bağlı bütün variantları nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    • 28 sentyabr, 2026
    • 01:23
    Mayk Uolts: Tramp İranla bağlı bütün variantları nəzərdən keçirir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranla bağlı bütün mümkün variantları nəzərdən keçirir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin BMT-dəki daimi nümayəndəsi Mayk Uolts "NBC News"a müsahibəsində bildirib.

    Ondan "The Wall Street Journal"da noyabrda Konqresə keçiriləcək seçkilərdən sonra Trampın İrana zərbələri bərpa etməyi düşündüyü barədə xəbəri təsdiqləyib-təsdiqləyə bilməyəcəyi soruşulub.

    "Bu məlumat anonim mənbələrdəndir. Deyə bilərəm ki, Prezident dünyanın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bütün mümkün variantları nəzərdən keçirir", - diplomat bildirib.

    Tramp daha əvvəl İrana zərbələri bərpa etmək ehtimalını həmişə nəzərdən keçirdiyini bildirib.

    Mayk Uolts ABŞ-İran münaqişəsi Donald Tramp
    Майк Уолтц: Трамп рассматривает все варианты действий в отношении Ирана
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    Mayk Uolts: Tramp İranla bağlı bütün variantları nəzərdən keçirir

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