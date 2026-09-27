Майк Уолтц: Трамп рассматривает все варианты действий в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп рассматривает все возможные варианты действий в отношении Ирана.

Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц в интервью NBC News.

Его спросили, может ли он подтвердить информацию The Wall Street Journal о том, что Трамп рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану после ноябрьских выборов в Конгресс США.

"Это информация из анонимных источников. Что я могу сказать, так это то, что президент рассматривает все возможные варианты, чтобы обеспечить безопасность мира", - сказал дипломат.

Ранее Трамп заявил, что всегда думает о возможности возобновления ударов по Ирану.