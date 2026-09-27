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    Майк Уолтц: Трамп рассматривает все варианты действий в отношении Ирана

    Другие страны
    • 27 сентября, 2026
    • 21:11
    Майк Уолтц: Трамп рассматривает все варианты действий в отношении Ирана

    Президент США Дональд Трамп рассматривает все возможные варианты действий в отношении Ирана.

    Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц в интервью NBC News.

    Его спросили, может ли он подтвердить информацию The Wall Street Journal о том, что Трамп рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану после ноябрьских выборов в Конгресс США.

    "Это информация из анонимных источников. Что я могу сказать, так это то, что президент рассматривает все возможные варианты, чтобы обеспечить безопасность мира", - сказал дипломат.

    Ранее Трамп заявил, что всегда думает о возможности возобновления ударов по Ирану.

    Майк Уолтц Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
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