ABŞ Prezidenti İrana zərbələrin endirilməsi ehtimalını istisna etmir
Digər ölkələr
- 28 sentyabr, 2026
- 03:07
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Konqresə seçkilərdən əvvəl və ya sonra İrana zərbələr endirmək ehtimalını dilə gətirib, lakin bunun mütləq baş verib-verməyəcəyini deməkdən imtina edib.
"Report"un məlumatına görə, Tramp bu açıqlamanı "Fox News"un aparıcısının məsələ ilə bağlı sualına cavabında verib.
"Mən belə deməzdim. Demək istəyirəm ki, bu mümkündür, amma sadəcə belə demək istəmirəm", - Tramp deyib.
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