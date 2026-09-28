İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    ABŞ Prezidenti İrana zərbələrin endirilməsi ehtimalını istisna etmir

    Digər ölkələr
    • 28 sentyabr, 2026
    • 03:07
    ABŞ Prezidenti İrana zərbələrin endirilməsi ehtimalını istisna etmir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Konqresə seçkilərdən əvvəl və ya sonra İrana zərbələr endirmək ehtimalını dilə gətirib, lakin bunun mütləq baş verib-verməyəcəyini deməkdən imtina edib.

    "Report"un məlumatına görə, Tramp bu açıqlamanı "Fox News"un aparıcısının məsələ ilə bağlı sualına cavabında verib.

    "Mən belə deməzdim. Demək istəyirəm ki, bu mümkündür, amma sadəcə belə demək istəmirəm", - Tramp deyib.

    Donald Tramp ABŞ-İran münaqişəsi ABŞ Konqresi
    Президент США допустил удары по Ирану до или после выборов в Конгресс
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:48

    Niderlandda gənclər hərbi xidmətə çağırışın bərpası əleyhinə tətil keçirəcək

    Digər ölkələr
    04:28

    ABŞ Ferford bazası yaxınlığında həbslərdən sonra təhlükəsizliyi gücləndirəcək

    Digər ölkələr
    03:59

    Polşa müdafiə nazirinin müavini ölkədə "Patriot" zavodunun tikintisi təklifini irəli sürüb

    Digər ölkələr
    03:38

    Tramp ABŞ-dən dizel yanacağı ixracının qadağan oluna biləcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    03:07

    ABŞ Prezidenti İrana zərbələrin endirilməsi ehtimalını istisna etmir

    Digər ölkələr
    02:47

    Fransada barda atışma zamanı üç nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    02:16
    Foto
    Video

    İmişli Şəkər Zavodunda boş anbarda yanğın zamanı şəkər ehtiyatlarına zərər dəyməyib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    01:56

    İsrail Niderlandın Ramallahdakı nümayəndələrinin diplomatik statusunu ləğv edib

    Digər ölkələr
    01:23

    Mayk Uolts: Tramp İranla bağlı bütün variantları nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti