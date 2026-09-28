Президент США допустил удары по Ирану до или после выборов в Конгресс
Другие страны
- 28 сентября, 2026
- 02:54
Президент США Дональд Трамп допустил возможность нанесения ударов по Ирану до или после выборов в Конгресс США, но отказался утверждать, что они точно будут нанесены.
Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на соответствующий вопрос ведущей Fox News.
"Я бы не сказал так. Я имею в виду, что это возможно, но я просто не хочу так говорить", - сказал Трамп.
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