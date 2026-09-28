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    Xaçmazda yol qəzasında xəsarət alan doqquz nəfərin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    • 28 sentyabr, 2026
    • 00:55
    Xaçmazda yol qəzasında xəsarət alan doqquz nəfərin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

    Xaçmaz rayonunda baş verən yol qəzası nəticəsində xəsarət alan doqquz şəxsin kimliyi məlum olub.

    "Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, Gəndov-Yalama avtomobil yolunun Çarxı kəndindən keçən hissəsində 50-DM-669 dövlət nömrə nişanlı VAZ-2106 və 22-BO-608 dövlət nömrə nişanlı VAZ-2107 markalı minik avtomobillərinin toqquşması nəticəsində Naxçıvan sakini, 1988-ci il təvəllüdlü P.Əlixanova, Ağsu rayon sakinləri; 1997-ci il təvəllüdlü S.İsmayılov, 1993-cü il təvəllüdlü İ.İsmayılov, Şabran rayon sakinləri; 1972-ci il təvəllüdlü A.İbrahimov, 1964-cü il təvəllüdlü, İ.İsmayılov, 1995-ci il təvəllüdlü Z.İsmayılova, 1991-ci il təvəllüdlü F.Məmmədova, 2011-ci il təvəllüdlü Ə.Məmmədova və 2015-ci il təvəllüdlü, R.Məmmədova müxtəlif dərəcəli xəsarət alıblar.

    Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

    Gəndov-Yalama avtomobil yolunun Xaçmaz rayonunun Çarxı kəndindən keçən hissəsində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, VAZ-2107 və VAZ-2106 markalı minik avtomobilləri toqquşub.

    Qəza nəticəsində doqquz nəfər ağır xəsarət alıb. Yaralılar təcili tibbi yardım avtomobilləri ilə Xaçmaz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına aparılıblar.

    Hazırda onların kimliyi dəqiqləşdirilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Xaçmazda yol qəzasında xəsarət alan doqquz nəfərin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB
    Xaçmazda yol qəzasında xəsarət alan doqquz nəfərin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB
    Xaçmazda yol qəzasında xəsarət alan doqquz nəfərin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB
    Xaçmazda yol qəzasında xəsarət alan doqquz nəfərin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB
    Xaçmazda yol qəzasında xəsarət alan doqquz nəfərin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

    Yol qəzası Xəsarət alanlar Xaçmaz
    MiniBoss
    MiniBoss

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