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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Azərbaycan və Serbiya arasında strateji münasibətlərin inkişafı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    • 03 oktyabr, 2026
    • 01:18
    Azərbaycan və Serbiya arasında strateji münasibətlərin inkişafı müzakirə edilib

    Azərbaycan və Serbiya arasında strateji münasibətlərin inkişaf perspektivləri müzakirə edilib.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, Azərbaycanın Serbiyadakı səfiri Tahir Tağızadə bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin katibinin köməkçisi Tamara Rastovaç Siamaşvili ilə görüşüb.

    Görüş zamanı iki ölkə arasında strateji münasibətlərin uğurla inkişaf etdirilməsi məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Tahir Tağızadə Azərbaycan-Serbiya münasibətləri
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