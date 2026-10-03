Azərbaycan və Serbiya arasında strateji münasibətlərin inkişafı müzakirə edilib
Xarici siyasət
- 03 oktyabr, 2026
- 01:18
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycan və Serbiya arasında strateji münasibətlərin inkişaf perspektivləri müzakirə edilib.
"Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, Azərbaycanın Serbiyadakı səfiri Tahir Tağızadə bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin katibinin köməkçisi Tamara Rastovaç Siamaşvili ilə görüşüb.
Görüş zamanı iki ölkə arasında strateji münasibətlərin uğurla inkişaf etdirilməsi məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Son xəbərlər
02:17
Bu gün Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq GünüdürXarici siyasət
01:52
Rusiyada məhbus qatarda konvoy əməkdaşını güllələyibRegion
01:18
Azərbaycan və Serbiya arasında strateji münasibətlərin inkişafı müzakirə edilibXarici siyasət
00:55
ABŞ-Ukrayna İnvestisiya Fondu kritik əhəmiyyətli minerallar sahəsində ilk sövdələşməni bağlayıbDigər ölkələr
00:46
UEFA Millətlər Liqası: Türkiyə Belçikaya məğlub olub, İtaliya Fransa ilə heç-heçə edibFutbol
00:27
Tramp: CAATSA ilə bağlı problem yoxdurRegion
00:00
Suqovuşan qəsəbəsi və Talış kəndinin erməni işğalından azad edilməsindən 6 il ötürDaxili siyasət
23:49
Yağışlı hava ilə bağlı Zığ dairəsi–Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilibHadisə
23:39