Обсуждено развитие стратегических связей между Азербайджаном и Сербией
Внешняя политика
- 03 октября, 2026
- 02:21
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Обсуждены перспективы развития стратегических связей между Азербайджаном и Сербией.
Как сообщает балканское бюро Report, обсуждения были проведены на встрече посла Азербайджана в Сербии Тахиар Тагизаде с помощником секретаря Министерства иностранных дел этой страны Тамарой Растовач Сиамашвили.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам успешного развития стратегических связей между двумя странами.
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