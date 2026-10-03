Обсуждено развитие стратегических связей между Азербайджаном и Сербией

Обсуждены перспективы развития стратегических связей между Азербайджаном и Сербией.

Как сообщает балканское бюро Report, обсуждения были проведены на встрече посла Азербайджана в Сербии Тахиар Тагизаде с помощником секретаря Министерства иностранных дел этой страны Тамарой Растовач Сиамашвили.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам успешного развития стратегических связей между двумя странами.