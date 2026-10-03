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    Обсуждено развитие стратегических связей между Азербайджаном и Сербией

    Внешняя политика
    • 03 октября, 2026
    • 02:21
    Обсуждено развитие стратегических связей между Азербайджаном и Сербией

    Обсуждены перспективы развития стратегических связей между Азербайджаном и Сербией.

    Как сообщает балканское бюро Report, обсуждения были проведены на встрече посла Азербайджана в Сербии Тахиар Тагизаде с помощником секретаря Министерства иностранных дел этой страны Тамарой Растовач Сиамашвили.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам успешного развития стратегических связей между двумя странами.

    Тахир Тагизаде Посол Азербайджана Сербия
    Azərbaycan və Serbiya arasında strateji münasibətlərin inkişafı müzakirə edilib
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