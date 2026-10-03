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    Tramp: CAATSA ilə bağlı problem yoxdur

    Region
    • 03 oktyabr, 2026
    • 00:27
    Tramp: CAATSA ilə bağlı problem yoxdur

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Türkiyəyə tətbiq edilən CAATSA (ABŞ-nin düşmənlərinə qarşı sanksiyalar vasitəsilə mübarizəsi - red.) sanksiyalarının ləğvi ilə bağlı problem olmadığını bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, Ağ Ev lideri bunu "CNN Türk" jurnalistinin müvafiq sualına cavab olaraq bildirib.

    "CAATSA ilə bağlı problem yoxdur. Türkiyəni sevirəm. Prezident Ərdoğan (Türkiyə Prezidenti, Rəcəb Tayyib - red.) dostumdur. Hər zaman Ərdoğanı sevindirəcək şeyi edərəm", - Tramp deyib.

    Qeyd edək ki, Tramp iyulun 7-də Ankarada Türkiyə lideri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşündə sözügedən sanksiyalarının ləğv ediləcəyini açıqlayıb.

    Donald Tramp Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyə Cümhuriyyəti Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) CAATSA
    Трамп заявил об отсутствии проблем с отменой санкций против Турции в рамках CAATSA
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