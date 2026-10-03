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    Nəsimi rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    • 03 oktyabr, 2026
    • 19:27
    Nəsimi rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Elektrik enerjisinin verilişində keyfiyyət göstəricilərinin artırılması və artan yük tələbatının qarşılanması məqsədilə oktyabrın 4-də Nəsimi rayonunda 35/6 kV-luq 96 saylı yarımstansiyada 6 kV-luq 2-ci bölmədə təmir işləri həyata keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Azərişıq" ASC məlumat yayıb.

    Təmir işləri ilə əlaqədar saat 00:00-dan 02:00-dək Ceyhun Hacıbəyli, Hənifə Ələsgərov, İmran Qasımov, Qulu Quliyev, Mirəli Qaşqay, Mirəsədulla Mirqasımov, Nazim Hacıbəyov küçələri, Azadlıq və Vaqif prospektlərinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət tətbiq olunacaq.

    Görüləcək işlər yekunlaşdıqdan sonra həmin ərazilərdə abonentlər daha keyfiyyətli və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin ediləcəklər.

    İşıq kəsilməsi Azərişıq ASC Nəsimi rayonu
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