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    Göyərtəsində altı nəfərin olduğu ABŞ təyyarəsi radarlardan itib

    Digər ölkələr
    • 03 oktyabr, 2026
    • 19:53
    Göyərtəsində altı nəfərin olduğu ABŞ təyyarəsi radarlardan itib

    ABŞ-də Bermud adalarından Bostona uçan və göyərtəsində altı nəfər olan təyyarə radarlardan itib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Sahil Mühafizəsi "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, qurumun əməkdaşları Nantaket adasının sahillərində axtarış aparır.

    "Sahil Mühafizəsi göyərtəsində altı nəfər olan "Gulfstream" təyyarəsinin axtarışlarını aparır. ABŞ-nin Federal Mülki Aviasiya İdarəsi şənbə günü səhər saatlarında hava gəmisi ilə əlaqənin itdiyini bildirib, - paylaşımda qeyd olunur. Axtarışlar Nantaket sahillərində aparılır".

    Təyyarə qəzası Axtarış-xilasetmə tədbirləri Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Американский самолет с шестью людьми на борту пропал с радаров
    Plane with six aboard goes missing on Bermuda-Boston flight
    MiniBoss
    MiniBoss

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