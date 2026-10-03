Göyərtəsində altı nəfərin olduğu ABŞ təyyarəsi radarlardan itib
Digər ölkələr
- 03 oktyabr, 2026
- 19:53
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ABŞ-də Bermud adalarından Bostona uçan və göyərtəsində altı nəfər olan təyyarə radarlardan itib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Sahil Mühafizəsi "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, qurumun əməkdaşları Nantaket adasının sahillərində axtarış aparır.
"Sahil Mühafizəsi göyərtəsində altı nəfər olan "Gulfstream" təyyarəsinin axtarışlarını aparır. ABŞ-nin Federal Mülki Aviasiya İdarəsi şənbə günü səhər saatlarında hava gəmisi ilə əlaqənin itdiyini bildirib, - paylaşımda qeyd olunur. Axtarışlar Nantaket sahillərində aparılır".
Американский самолет с шестью людьми на борту пропал с радаров
Plane with six aboard goes missing on Bermuda-Boston flight
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