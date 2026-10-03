Американский самолет с шестью людьми на борту пропал с радаров

В США самолет с шестью людьми на борту, летевший с Бермудских островов в Бостон, пропал с радаров.

Как передает Report, об этом сообщает Береговая охрана США в соцсети Х.

Отмечается, что сордуники ведомства ведут поиски у берегов острова Нантакет.

"Береговая охрана ведет поиски самолета Gulfstream, на борту которого находятся шесть человек. Федеральное управление гражданской авиации США сообщило о потере связи с воздушным судном в субботу утром, - говорится в публикации. - Поиски ведутся у берега Нантакета".