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    Американский самолет с шестью людьми на борту пропал с радаров

    Другие страны
    • 03 октября, 2026
    • 19:03
    Американский самолет с шестью людьми на борту пропал с радаров

    В США самолет с шестью людьми на борту, летевший с Бермудских островов в Бостон, пропал с радаров.

    Как передает Report, об этом сообщает Береговая охрана США в соцсети Х.

    Отмечается, что сордуники ведомства ведут поиски у берегов острова Нантакет.

    "Береговая охрана ведет поиски самолета Gulfstream, на борту которого находятся шесть человек. Федеральное управление гражданской авиации США сообщило о потере связи с воздушным судном в субботу утром, - говорится в публикации. - Поиски ведутся у берега Нантакета".

    Береговая охрана США Самолеты
    Göyərtəsində altı nəfərin olduğu ABŞ təyyarəsi radarlardan itib
    Plane with six aboard goes missing on Bermuda-Boston flight
    MiniBoss
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