Американский самолет с шестью людьми на борту пропал с радаров
Другие страны
- 03 октября, 2026
- 19:03
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В США самолет с шестью людьми на борту, летевший с Бермудских островов в Бостон, пропал с радаров.
Как передает Report, об этом сообщает Береговая охрана США в соцсети Х.
Отмечается, что сордуники ведомства ведут поиски у берегов острова Нантакет.
"Береговая охрана ведет поиски самолета Gulfstream, на борту которого находятся шесть человек. Федеральное управление гражданской авиации США сообщило о потере связи с воздушным судном в субботу утром, - говорится в публикации. - Поиски ведутся у берега Нантакета".
Göyərtəsində altı nəfərin olduğu ABŞ təyyarəsi radarlardan itib
Plane with six aboard goes missing on Bermuda-Boston flight
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