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    Трамп заявил об отсутствии проблем с отменой санкций против Турции в рамках CAATSA

    В регионе
    • 03 октября, 2026
    • 01:12
    Трамп заявил об отсутствии проблем с отменой санкций против Турции в рамках CAATSA

    Президент США Дональд Трамп заявил, что каких-либо проблем с отменой санкций, введенных против Турции в рамках CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" - ред.), нет.

    Как сообщает Report, об этом глава Белого дома заявил в ответ на соответствующий вопрос журналиста CNN Türk.

    "Проблем с CAATSA нет. Я люблю Турцию. Президент [Турции Реджеп Тайип] Эрдоган - мой друг. Я всегда сделаю то, что порадует Эрдогана", - сказал Трамп.

    Напомни, что Трамп анонсировал отмену санкций против Турции на встрече с Эрдоганом 7 июля в Анкаре.

    Дональд Трамп Реджеп Тайип Эрдоган Санкции CAATSA
    Tramp: CAATSA ilə bağlı problem yoxdur
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