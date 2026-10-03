Трамп заявил об отсутствии проблем с отменой санкций против Турции в рамках CAATSA

Президент США Дональд Трамп заявил, что каких-либо проблем с отменой санкций, введенных против Турции в рамках CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" - ред.), нет.

Как сообщает Report, об этом глава Белого дома заявил в ответ на соответствующий вопрос журналиста CNN Türk.

"Проблем с CAATSA нет. Я люблю Турцию. Президент [Турции Реджеп Тайип] Эрдоган - мой друг. Я всегда сделаю то, что порадует Эрдогана", - сказал Трамп.

Напомни, что Трамп анонсировал отмену санкций против Турции на встрече с Эрдоганом 7 июля в Анкаре.