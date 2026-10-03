Трамп заявил об отсутствии проблем с отменой санкций против Турции в рамках CAATSA
В регионе
- 03 октября, 2026
- 01:12
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Президент США Дональд Трамп заявил, что каких-либо проблем с отменой санкций, введенных против Турции в рамках CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" - ред.), нет.
Как сообщает Report, об этом глава Белого дома заявил в ответ на соответствующий вопрос журналиста CNN Türk.
"Проблем с CAATSA нет. Я люблю Турцию. Президент [Турции Реджеп Тайип] Эрдоган - мой друг. Я всегда сделаю то, что порадует Эрдогана", - сказал Трамп.
Напомни, что Трамп анонсировал отмену санкций против Турции на встрече с Эрдоганом 7 июля в Анкаре.
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