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    Polşa müdafiə nazirinin müavini ölkədə "Patriot" zavodunun tikintisi təklifini irəli sürüb

    Digər ölkələr
    • 28 sentyabr, 2026
    • 03:59
    Polşa müdafiə nazirinin müavini ölkədə Patriot zavodunun tikintisi təklifini irəli sürüb

    Polşa müdafiə nazirinin müavini Maqdalena Sobkovyak-Çarneçka ölkədə "Patriot" zenit-raket sistemi istehsalı zavodunun tikintisi təklifini irəli sürüb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə RMF FM radiostansiyası xəbər verib.

    "Biz təklif etmişik ki, əgər belə zavodun Ukraynada tikintisi planlaşdırılırsa, onun əvəzinə Polşada - sözdə təhlükəsiz zonada yerləşdirilməsi lazımdır", - radiostansiya nazir müavininin sözlərini sitat gətirib.

    Sobkovyak-Çarneçka əlavə edib ki, zavodun Polşada yerləşməsi ABŞ hökumətinin Ukrayna ilə bağlı qərarlarından asılı deyil.

    Maqdalena Sobkovyak-Çarneçka Patriot zenit-raket kompleksi Zavod inşası Polşa
    Замминистра обороны Польши предложила разместить завод Patriot в стране
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