Замминистра обороны Польши предложила разместить завод Patriot в стране

Заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецка предложила разместить в стране завод по производству зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция RMF FM.

"Мы выступили с предложением: если строительство такого завода планируется на Украине, то вместо этого его следует разместить в Польше - на так называемой безопасной территории", - приводит радиостанция слова замминистра.

Собковяк-Чарнецка добавила, что размещение завода на территории Польши не зависит от решений американских властей в отношении Украины.