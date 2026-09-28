Замминистра обороны Польши предложила разместить завод Patriot в стране
Другие страны
- 28 сентября, 2026
- 00:22
Заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецка предложила разместить в стране завод по производству зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
Как передает Report, об этом сообщила радиостанция RMF FM.
"Мы выступили с предложением: если строительство такого завода планируется на Украине, то вместо этого его следует разместить в Польше - на так называемой безопасной территории", - приводит радиостанция слова замминистра.
Собковяк-Чарнецка добавила, что размещение завода на территории Польши не зависит от решений американских властей в отношении Украины.
Последние новости
00:22
Замминистра обороны Польши предложила разместить завод Patriot в странеДругие страны
23:51
Вучич сообщил о помиловании 49 человек за время президентстваДругие страны
23:41
Фото
Видео
На территории Имишлинского сахарного завода произошел пожарПроисшествия
23:38
Фото
В Киеве в результате атаки дрона погиб гражданин АзербайджанаДругие страны
23:33
Мелони поблагодарила Ильхама Алиева за решение SOCAR по ценам на топливо в ИталииДругие страны
23:27
Видео
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзорАрмия
23:13
Израиль лишил дипломатического статуса представителей Нидерландов в РамаллеДругие страны
22:50
Сборная Азербайджана заняла пятое место на Всемирной шахматной олимпиадеИндивидуальные
22:46