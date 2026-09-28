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    Замминистра обороны Польши предложила разместить завод Patriot в стране

    Другие страны
    • 28 сентября, 2026
    • 00:22
    Замминистра обороны Польши предложила разместить завод Patriot в стране

    Заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецка предложила разместить в стране завод по производству зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

    Как передает Report, об этом сообщила радиостанция RMF FM.

    "Мы выступили с предложением: если строительство такого завода планируется на Украине, то вместо этого его следует разместить в Польше - на так называемой безопасной территории", - приводит радиостанция слова замминистра.

    Собковяк-Чарнецка добавила, что размещение завода на территории Польши не зависит от решений американских властей в отношении Украины.

    ЗРК Patriot Польша Магдалена Собковяк-Чарнецкая
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