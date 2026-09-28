Tramp ABŞ-dən dizel yanacağı ixracının qadağan oluna biləcəyini açıqlayıb
Digər ölkələr
- 28 sentyabr, 2026
- 03:38
ABŞ Prezidenti Donald Tramp administrasiyasının dizel yanacağı ixracını qadağan etməyi ciddi şəkildə nəzərdən keçirdiyini və belə bir qərarı istisna etmədiyini bildirib.
"Report"un məlumatına görə, o, bu açıqlamanı İllinoys ştatının Çikaqo şəhərətrafı ərazisində keçirilən "Presidents Cup" qolf turniri zamanı "Fox News"a müsahibəsində verib.
"Biz bunun ətrafında çox ciddi düşünürük. Bu, avtomobillər üçün benzinin qiymətinin müəyyən qədər artmasına səbəb ola bilər. Buna görə də biz buna çox ciddi yanaşırıq, biz bunu edə bilərik", - Tramp deyib.
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