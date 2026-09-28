Трамп допустил запрет на экспорт дизельного топлива из США

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация серьезно рассматривает возможность запрета на экспорт дизельного топлива и не исключил принятия такого решения.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью ведущей Fox News во время турнира по гольфу Presidents Cup в пригороде Чикаго (штат Иллинойс).

"Мы очень серьезно над этим размышляем. Это может привести к некоторому повышению стоимости бензина для автомобилей. Так что мы крайне серьезно это изучаем, мы можем это сделать", - сказал Трамп.