Трамп допустил запрет на экспорт дизельного топлива из США
Другие страны
- 28 сентября, 2026
- 02:20
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация серьезно рассматривает возможность запрета на экспорт дизельного топлива и не исключил принятия такого решения.
Как передает Report, об этом он заявил в интервью ведущей Fox News во время турнира по гольфу Presidents Cup в пригороде Чикаго (штат Иллинойс).
"Мы очень серьезно над этим размышляем. Это может привести к некоторому повышению стоимости бензина для автомобилей. Так что мы крайне серьезно это изучаем, мы можем это сделать", - сказал Трамп.
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