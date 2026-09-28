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    Трамп допустил запрет на экспорт дизельного топлива из США

    Другие страны
    • 28 сентября, 2026
    • 02:20
    Трамп допустил запрет на экспорт дизельного топлива из США

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация серьезно рассматривает возможность запрета на экспорт дизельного топлива и не исключил принятия такого решения.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью ведущей Fox News во время турнира по гольфу Presidents Cup в пригороде Чикаго (штат Иллинойс).

    "Мы очень серьезно над этим размышляем. Это может привести к некоторому повышению стоимости бензина для автомобилей. Так что мы крайне серьезно это изучаем, мы можем это сделать", - сказал Трамп.

    Дональд Трамп Дизельное топливо
    Tramp ABŞ-dən dizel yanacağı ixracının qadağan oluna biləcəyini açıqlayıb
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