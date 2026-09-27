В Гималаях при сходе лавины пропали без вести 14 человек
Другие страны
- 27 сентября, 2026
- 13:58
После схода лавины на лагерь в районе горы Химлунг-Химал в Гималаях 14 граждан Непала пропали без вести.
Как передает Report, об этом сообщила газета Kathmandu Post.
По словам организаторов походов, плохая погода не позволила вертолетам добраться до вершины горы высотой 7126 метров для проведения поисково-спасательной операции.
Уточняется, что пропавшие являются членами непальской части экспедиционной команды, включающей шерпов, гидов и обслуживающий персонал. На данный момент сообщается о 14 пропавших из всего 22 участников.
Газета отмечает, что иностранных туристов среди пропавших без вести нет, поскольку они еще не прибыли в лагерь.
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