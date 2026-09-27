Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    В Гималаях при сходе лавины пропали без вести 14 человек

    Другие страны
    • 27 сентября, 2026
    • 13:58
    В Гималаях при сходе лавины пропали без вести 14 человек

    После схода лавины на лагерь в районе горы Химлунг-Химал в Гималаях 14 граждан Непала пропали без вести.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Kathmandu Post.

    По словам организаторов походов, плохая погода не позволила вертолетам добраться до вершины горы высотой 7126 метров для проведения поисково-спасательной операции.

    Уточняется, что пропавшие являются членами непальской части экспедиционной команды, включающей шерпов, гидов и обслуживающий персонал. На данный момент сообщается о 14 пропавших из всего 22 участников.

    Газета отмечает, что иностранных туристов среди пропавших без вести нет, поскольку они еще не прибыли в лагерь.

    гималаи Непал Сход лавины
    Nepalda qar uçqunu olub, 14 nəfər itkin düşüb
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:47

    В Ясамальском и Низаминском районах Баку временно ограничат подачу электроэнергии

    Энергетика
    05:15

    WSJ: США не планируют продавать оружие Китаю

    Другие страны
    04:57

    Полиция Великобритании проверяет возможную связь Ирана с заговором на базе Фэрфорд

    Другие страны
    04:23

    Трамп заявил о строительстве новых НПЗ в США

    Другие страны
    03:46

    Трамп: Победа США над Ираном приведет к снижению цен на нефть

    Другие страны
    03:19

    Власти Великобритании национализируют железнодорожного оператора Avanti West Coast

    Другие страны
    03:01
    Фото
    Видео

    При пожаре на Имишлинском заводе запасы продукции не пострадали - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    02:54

    Президент США допустил удары по Ирану до или после выборов в Конгресс

    Другие страны
    02:20

    Трамп допустил запрет на экспорт дизельного топлива из США

    Другие страны
    Лента новостей