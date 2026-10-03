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    Türkiyədə 31 milyard lirədən çox vergi fırıldağı üzə çıxarılıb, 52 nəfər saxlanılıb

    Region
    • 03 oktyabr, 2026
    • 06:51
    Türkiyədə 31 milyard lirədən çox vergi fırıldağı üzə çıxarılıb, 52 nəfər saxlanılıb

    Türkiyənin 21 vilayətində qanunsuz vergi geri ödəmələri ilə bağlı əməliyyat keçirilib.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, 155 şirkətin saxta sənədlər hazırlayaraq ədalətsiz vergi geri ödəmələri aldığı müəyyən edilib.

    Keçirilən əməliyyatla 52 nəfər saxlanılıb, onlardan 31-i haqqında həbs qətimkan tədbiri seçilib. Qanunsuz əldə edilən vergi ödəmələrinin ümumi həcminin 31 milyard 300 milyon 142 min 753 lirə (təxminən 1 milyard 3 milyon manat) olduğu üzə çıxarılıb.

    Araşdrımaların davam etdiyi bildirilib.

    Türkiyə Cümhuriyyəti Vergi ödənişləri
    В Турции по делам о налоговом мошенничестве на 31 млрд лир задержали свыше 50 человек
    MiniBoss
    MiniBoss

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