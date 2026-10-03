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    В Турции по делам о налоговом мошенничестве на 31 млрд лир задержали свыше 50 человек

    В регионе
    • 03 октября, 2026
    • 08:09
    В Турции по делам о налоговом мошенничестве на 31 млрд лир задержали свыше 50 человек

    В 21 провинции Турции проведены операции, связанные с незаконными налоговыми возвратами.

    Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Haber Global, в рамках проверок было установлено, что 155 компаний на основе поддельных документов незаконным образом получили налоговые возвраты.

    В ходе проведенных операций были задержаны 52 человека, в том числе 31 был арестован. Общий ущерб составил 31,3 млрд турецких лир ( свыше 1 млрд манатов).

    Расследования по фактам продолжаются.

    Мошенничество (аферизм) Турция
    Türkiyədə 31 milyard lirədən çox vergi fırıldağı üzə çıxarılıb, 52 nəfər saxlanılıb
    MiniBoss
    MiniBoss

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