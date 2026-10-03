В Турции по делам о налоговом мошенничестве на 31 млрд лир задержали свыше 50 человек

В 21 провинции Турции проведены операции, связанные с незаконными налоговыми возвратами.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Haber Global, в рамках проверок было установлено, что 155 компаний на основе поддельных документов незаконным образом получили налоговые возвраты.

В ходе проведенных операций были задержаны 52 человека, в том числе 31 был арестован. Общий ущерб составил 31,3 млрд турецких лир ( свыше 1 млрд манатов).

Расследования по фактам продолжаются.