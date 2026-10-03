Türk İnvestisiya Fondu: Türk dünyasında iqtisadi əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə sadiqik
Biznes
- 03 oktyabr, 2026
- 07:42
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Türk İnvestisiya Fondu türk dünyasında iqtisadi əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə sadiqliyini bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə fondun Türk Dövlətləri Əməkdaşlıq Günü ilə bağlı yaydığı bəyanatda qeyd olunub.
Bildirilib ki, Naxçıvan Sazişinin imzalanmasını ildönümü olan 3 oktyabr tarixi türk xalqlarını bir araya gətirən ortaq irsi, birliyi və əməkdaşlıq ruhunu tərənnüm edir.
"Türk İnvestisiya Fondu inteqrasiya olunmuş türk rifahını dəstəkləmək məqsədilə bütün türk dünyasında iqtisadi əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə, regiondaxili ticarəti genişləndirməyə və dayanıqlı inkişafı sürətləndirməyə sadiqdir", - bəyanatda vurğulanıb.
В Тюркском инвестфонде заявили о приверженности развитию сотрудничества в тюркском мире
Turkic Investment Fund reaffirms commitment to expanding economic co-op
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