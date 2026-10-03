İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Türk İnvestisiya Fondu: Türk dünyasında iqtisadi əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə sadiqik

    Biznes
    • 03 oktyabr, 2026
    • 07:42
    Türk İnvestisiya Fondu: Türk dünyasında iqtisadi əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə sadiqik

    Türk İnvestisiya Fondu türk dünyasında iqtisadi əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə sadiqliyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə fondun Türk Dövlətləri Əməkdaşlıq Günü ilə bağlı yaydığı bəyanatda qeyd olunub.

    Bildirilib ki, Naxçıvan Sazişinin imzalanmasını ildönümü olan 3 oktyabr tarixi türk xalqlarını bir araya gətirən ortaq irsi, birliyi və əməkdaşlıq ruhunu tərənnüm edir.

    "Türk İnvestisiya Fondu inteqrasiya olunmuş türk rifahını dəstəkləmək məqsədilə bütün türk dünyasında iqtisadi əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə, regiondaxili ticarəti genişləndirməyə və dayanıqlı inkişafı sürətləndirməyə sadiqdir", - bəyanatda vurğulanıb.

    Türk İnvestisiya Fondu Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Günü
    В Тюркском инвестфонде заявили о приверженности развитию сотрудничества в тюркском мире
    Turkic Investment Fund reaffirms commitment to expanding economic co-op
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    10:31

    TFF Hakimlər Komitəsinin sədri Ferhat Gündoğdu həbs edilib

    Futbol
    10:30

    Dövlət Sosial Müdafiə Fondu auditor seçir

    Maliyyə
    10:22

    Bakıda köşk yanıb, 58 yaşlı kişinin meyiti aşkarlanıb

    Hadisə
    10:20

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.10.2026)

    Maliyyə
    10:14

    ADY yağışlı və küləkli hava ilə bağlı sərnişinlərə çağırış edib

    İnfrastruktur
    10:06
    Foto

    İlham Əliyev Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidentini "Dostluq" ordeni ilə təltif edib

    Xarici siyasət
    10:00

    Azərbaycanın U-20 millisi yoldaşlıq oyununda bu gün Moldova ilə qarşılaşacaq

    Futbol
    09:55

    Rəsmi Bakı Almaniya, Koreya və İraqı Milli Gün münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    09:54

    Rusiyada mədəndə uçqun baş verib, 1 nəfər ölüb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti