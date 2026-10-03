В Тюркском инвестфонде заявили о приверженности развитию сотрудничества в тюркском мире
Бизнес
- 03 октября, 2026
- 08:16
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Тюркский инвестиционный фонд заявил о своей приверженности развитию экономического сотрудничества в тюркском мире.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении фонда по случаю 3 Октября - Дня сотрудничества тюркских государств.
Отмечается, что дата 3 октября, когда в 2009 году была подписано Нахчыванское соглашение, воспевает общее наследие, единство и дух сотрудничества, объединяющие тюркские народы.
"Тюркский инвестиционный фонд привержен развитию экономического сотрудничества во всем тюркском мире, расширению внутрирегиональной торговли и ускорению устойчивого развития с целью поддержки интегрированного тюркского благосостояния", - говорится в заявлении.
Türk İnvestisiya Fondu: Türk dünyasında iqtisadi əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə sadiqik
Turkic Investment Fund reaffirms commitment to expanding economic co-op
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