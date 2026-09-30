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    Перевернувшийся грузовик заблокировал движение на Зыхском шоссе в направлении города

    Происшествия
    • 30 сентября, 2026
    • 23:21
    Перевернувшийся грузовик заблокировал движение на Зыхском шоссе в направлении города

    Движение на Зыхском шоссе в Сураханском районе Баку заблокировано из-за дорожно-транспортного происшествия.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (NİİM) МВД.

    Согласно информации, на проезжей части певернулся грузовик, движение в направлении проспекта 8 Ноября заблокировано.

    "В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по обеспечению безопасности на дороге, эвакуации опрокинувшегося автомобиля и возобновлению движения", - уточнили в Центре.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Зыхское шоссе
    Zığ şosesində yük maşını aşıb, 8 Noyabr prospekti istiqamətində yol bağlanıb
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    MiniBoss

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