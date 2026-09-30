Перевернувшийся грузовик заблокировал движение на Зыхском шоссе в направлении города
Происшествия
- 30 сентября, 2026
- 23:21
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Движение на Зыхском шоссе в Сураханском районе Баку заблокировано из-за дорожно-транспортного происшествия.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (NİİM) МВД.
Согласно информации, на проезжей части певернулся грузовик, движение в направлении проспекта 8 Ноября заблокировано.
"В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по обеспечению безопасности на дороге, эвакуации опрокинувшегося автомобиля и возобновлению движения", - уточнили в Центре.
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