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    Zığ şosesində məhdudiyyət aradan qaldırılıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    • 01 oktyabr, 2026
    • 07:01
    Zığ şosesində məhdudiyyət aradan qaldırılıb - YENİLƏNİB

    Bakının Suraxanı rayonu, Zığ şosesində yol-nəqliyyat hadisəsi səbəbindən tətbiq edilən məhdudiyyət aradan qalıdırılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən (NİİM) məlumat verilib.

    Xatırladaq ki, ötən gün yük avtomobillərindən birinin yolun hərəkət hissəsinə aşması nəticəsində 8 Noyabr prospekti istiqamətində yol bağlanıb.

    Polis əməkdaşları tərəfindən yolda təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirilib, aşan avtomobilin ərazidən götürülməsi və hərəkətin bərpa edilməsi məqsədilə işlər görülüb.

    Bakının Suraxanı rayonu, Zığ şosesində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, 8 Noyabr prospekti istiqamətində yol bağlanıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən (NİİM) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəza səbəbindən yük avtomobillərindən birinin yolun hərəkət hissəsinə aşması nəticəsində 8 Noyabr prospekti istiqamətində yol bağlanıb.

    Hazırda polis əməkdaşları tərəfindən yolda təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirilir, aşan avtomobilin ərazidən götürülməsi və hərəkətin bərpa edilməsi məqsədilə işlər görülür.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) Suraxanı rayonu Zığ şosesi
    На Зыхском шоссе возобновили движение транспорта - ОБНОВЛЕНО
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