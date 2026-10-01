Yonhap: Сеул добивается разрядки в отношениях с Пхеньяном

Южнокорейский президент Ли Чжэ Мён в пообещал последовательно искать практические пути снижения военной напряженности в отношениях с КНДР.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Yonhap.

Заявление последовало за обострением, произошедшим из-за недавнего взрыва северокорейских мин на границе двух стран.

"Узлы в межкорейских отношениях чрезвычайно сложны, но мы будем неуклонно и терпеливо стремиться развязать их один за другим",- цитирует издание слова главы государства на церемонии в военном штабе в Кенде ко дню Вооруженных сил.

На прошлой неделе в демилитаризованной зоне на границе двух стран по неустановленным причинам взорвались две мины, установленные якобы северокорейскими пограничниками. Были ранены трое южнокорейских солдат.

Власти КНДР назвали произошедшие провокацией южных соседей.