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    Yonhap: Сеул добивается разрядки в отношениях с Пхеньяном

    Другие страны
    • 01 октября, 2026
    • 08:09
    Yonhap: Сеул добивается разрядки в отношениях с Пхеньяном

    Южнокорейский президент Ли Чжэ Мён в пообещал последовательно искать практические пути снижения военной напряженности в отношениях с КНДР.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Yonhap.

    Заявление последовало за обострением, произошедшим из-за недавнего взрыва северокорейских мин на границе двух стран.

    "Узлы в межкорейских отношениях чрезвычайно сложны, но мы будем неуклонно и терпеливо стремиться развязать их один за другим",- цитирует издание слова главы государства на церемонии в военном штабе в Кенде ко дню Вооруженных сил.

    На прошлой неделе в демилитаризованной зоне на границе двух стран по неустановленным причинам взорвались две мины, установленные якобы северокорейскими пограничниками. Были ранены трое южнокорейских солдат.

    Власти КНДР назвали произошедшие провокацией южных соседей.

    Ли Чжэ Мён Корейский конфликт Южная Корея Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)
    "Yonhap": Seul Pxenyanla gərginliyi azaltmağa çalışır
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