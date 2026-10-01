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    ЦАХАЛ устранил командира ХАМАС авиаударом в Газе

    Другие страны
    • 01 октября, 2026
    • 08:46
    ЦАХАЛ устранил командира ХАМАС авиаударом в Газе

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала авиаударом в городе Газа командира взвода военного крыла палестинской организации ХАМАС.

    Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

    "ЦАХАЛ в районе города Газа ликвидировал командира взвода боевого крыла ХАМАС Амара Махмуда Шарафи. Он был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного для устранения исходящей от него угрозы", - говорится в заявлении.

    По данным пресс-службы, ликвидированный "в последнее время организовывал атаки на военнослужащих ЦАХАЛ и мирных жителей Израиля", а также "занимался восстановлением боевого потенциала" ХАМАС, тем самым "систематически нарушая положения соглашения о прекращении огня".

    В ЦАХАЛ отметили, что "перед нанесением удара были предприняты шаги по минимизации ущерба для гражданского населения".

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