ЦАХАЛ устранил командира ХАМАС авиаударом в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала авиаударом в городе Газа командира взвода военного крыла палестинской организации ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"ЦАХАЛ в районе города Газа ликвидировал командира взвода боевого крыла ХАМАС Амара Махмуда Шарафи. Он был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного для устранения исходящей от него угрозы", - говорится в заявлении.

По данным пресс-службы, ликвидированный "в последнее время организовывал атаки на военнослужащих ЦАХАЛ и мирных жителей Израиля", а также "занимался восстановлением боевого потенциала" ХАМАС, тем самым "систематически нарушая положения соглашения о прекращении огня".

В ЦАХАЛ отметили, что "перед нанесением удара были предприняты шаги по минимизации ущерба для гражданского населения".