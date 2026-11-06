Армения выделила около $40 млн на поддержку экспортеров из-за торговых ограничений РФ

Правительство Армении выделило около 15 млрд драмов (порядка $40 млн) на субсидирование экспортеров для выхода на альтернативные рынки сбыта в условиях ограничений на поставки армянских товаров.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил министр экономики Геворк Папоян в ходе обсуждения проекта госбюджета на 2027 год в парламенте.

По его словам, первоначально на поддержку экспорта в 2026 году предусматривалось чуть более 2 млрд драмов, однако из-за введенных ограничений объем субсидий пришлось увеличить в несколько раз.

"В начале 2026 года мы, конечно, не могли их предусмотреть и не хотим предусматривать их на следующий год, потому что считаем их необоснованными и думаем, что в результате переговоров эти ограничения будут сняты", - отметил он, подчеркнув, что Ереван рассматривает возникшие разногласия как экономический спор.

В связи с этим армянская сторона обратилась в Евразийскую экономическую комиссию для его урегулирования.

Отметим, что в бюджете Армении на 2026 год на поддержку бизнеса в целях развития экспорта было предусмотрено около 2,15 млрд драмов, тогда как фактический объем субсидий достиг 15 млрд драмов. В проекте бюджета на 2027 год на эти цели заложен 1 млрд драмов.

Ранее сообщалось о том, что в Москве на крупнейшем рынке "Фуд сити" введен запрет на продажу армянской продукции, затем еще один крупный торговый объект - "Твой дом" - отказался от продукции из Армении.