В Азербайджане поправки в Налоговый кодекс коснутся около 10 тыс. налогоплательщиков

Около 10 тысяч налогоплательщиков в Азербайджане смогут воспользоваться предлагаемыми изменениями в Налоговый кодекс.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной налоговой службы Орхан Назарли на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, поправки направлены на улучшение бизнес-климата, стимулирование инвестиций и поддержку микро- и малого предпринимательства, а также на внедрение нового механизма налогообложения в сельском хозяйстве и продление ряда налоговых льгот.

О. Назарли подчеркнул, что ключевым нововведением станет поддержка долгосрочного роста малого бизнеса: "Предусматривается введение пятилетних льгот по налогу на доход или прибыль при определенных условиях к налогоплательщикам, которые осуществляют деятельность в качестве субъектов малого предпринимательства не менее двух лет".