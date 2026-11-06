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    В Азербайджане поправки в Налоговый кодекс коснутся около 10 тыс. налогоплательщиков

    Бизнес
    • 06 ноября, 2026
    • 12:04
    В Азербайджане поправки в Налоговый кодекс коснутся около 10 тыс. налогоплательщиков

    Около 10 тысяч налогоплательщиков в Азербайджане смогут воспользоваться предлагаемыми изменениями в Налоговый кодекс.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной налоговой службы Орхан Назарли на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

    По его словам, поправки направлены на улучшение бизнес-климата, стимулирование инвестиций и поддержку микро- и малого предпринимательства, а также на внедрение нового механизма налогообложения в сельском хозяйстве и продление ряда налоговых льгот.

    О. Назарли подчеркнул, что ключевым нововведением станет поддержка долгосрочного роста малого бизнеса: "Предусматривается введение пятилетних льгот по налогу на доход или прибыль при определенных условиях к налогоплательщикам, которые осуществляют деятельность в качестве субъектов малого предпринимательства не менее двух лет".

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Государственная налоговая служба Азербайджана
    Vergi Məcəlləsinə dəyişiklikdən təxminən 10 min vergi ödəyicisi faydalanacaq
    44 filmi
    44 filmi

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