Орхан Назарли: В Азербайджане расширят механизм возврата гражданам НДС

В Азербайджане подготовят новые механизмы налогового контроля.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной налоговой службы Орхан Назарли на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В частности, предлагается возвращать потребителям часть средств, уплаченных безналичным способом за товары и услуги у налогоплательщиков, не зарегистрированных в качестве плательщиков НДС. Сейчас аналогичный механизм распространяется только на плательщиков НДС.

По его словам, в следующем году для расширения налоговой базы планируется также увеличить перечень товаров, облагаемых акцизным налогом.

Одним из ключевых нововведений станет маркировка и отслеживание топлива. По словам Назарли, Государственная налоговая служба изучила международный опыт и подготовила условия для практического внедрения механизма.

Система позволит контролировать налогообложение и оборот производимых в стране и импортируемых топливных продуктов.