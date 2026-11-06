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    Орхан Назарли: В Азербайджане расширят механизм возврата гражданам НДС

    Энергетика
    • 06 ноября, 2026
    • 12:05
    Орхан Назарли: В Азербайджане расширят механизм возврата гражданам НДС

    В Азербайджане подготовят новые механизмы налогового контроля.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной налоговой службы Орхан Назарли на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

    В частности, предлагается возвращать потребителям часть средств, уплаченных безналичным способом за товары и услуги у налогоплательщиков, не зарегистрированных в качестве плательщиков НДС. Сейчас аналогичный механизм распространяется только на плательщиков НДС.

    По его словам, в следующем году для расширения налоговой базы планируется также увеличить перечень товаров, облагаемых акцизным налогом.

    Одним из ключевых нововведений станет маркировка и отслеживание топлива. По словам Назарли, Государственная налоговая служба изучила международный опыт и подготовила условия для практического внедрения механизма.

    Система позволит контролировать налогообложение и оборот производимых в стране и импортируемых топливных продуктов.

    Орхан Назарли Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
    Orxan Nəzərli : "Yanacağın markalanması üzrə beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan mexanizm hazırlanıb"
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