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    В Азербайджане вдвое снизят госпошлину за ветеринарную экспертизу

    АПК
    • 06 ноября, 2026
    • 11:56
    В Азербайджане вдвое снизят госпошлину за ветеринарную экспертизу

    В Азербайджане государственная пошлина за ветеринарную экспертизу снижается вдвое.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель руководителя аппарата Министерства финансов Асиф Гасымов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

    По его словам, пересматриваются размеры государственных пошлин за юридические действия и услуги в соответствии с законом "О ветеринарии": "В частности, определяется пошлина за выдачу ветеринарного свидетельства, увеличение пошлины за выдачу ветеринарного паспорта, а также двухкратное снижение пошлины за выдачу ветеринарного заключения экспертизы".

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Министерство финансов Азербайджана
    Baytarlıq ekspertizası üçün dövlət rüsumu iki dəfə azaldılır
    44 filmi
    44 filmi

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