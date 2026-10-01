Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    В Теннесси первая за 200 лет казнь женщины оказалась неудачной

    Другие страны
    • 01 октября, 2026
    • 09:04
    В Теннесси первая за 200 лет казнь женщины оказалась неудачной

    В Теннесси не смогли привести в исполнение казнь 50-летней Кристы Пайк, осужденной за убийство одноклассницы.

    Как сообщает Report со ссылкой на ABC News, женщине ввели две смертельные инъекции, но она оставалась в сознании. Подсудимую, по словам ее адвокатов, госпитализировали.

    Одной из причин неудавшейся попытки казни защита назвала "трудности с доступом к венам". Подробности о состоянии Пайк не приводятся.

    "Непригодный пентобарбитал (препарат для инъекций - ред.), отсутствие неотложной медицинской помощи в ситуациях, когда неизбежно возникают осложнения,- и все это в рамках протокола, который по-прежнему окутан тайной",- говорится в заявлении адвокатов.

    Казнь Пайк должна была стать первой в штате Теннесси за 200 лет. Ее планировали провести 30 сентября, но за час до проведения процедуры Федеральный суд в Теннесси постановил отложить ее. Приостановка была связана с требованием адвокатов рассмотреть заявления осужденной о том, что в детстве она подвергалась сексуальному насилию и страдает ПТСР. В тот же день Верховный суд США отменил отсрочку казни.

    Смертная казнь Теннесси
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    09:09

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.10.2026)

    Финансы
    09:06

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.10.2026)

    Финансы
    09:04

    В Теннесси первая за 200 лет казнь женщины оказалась неудачной

    Другие страны
    08:55

    В США провели испытание по обнаружению ядерных взрывов

    Другие страны
    08:46

    ЦАХАЛ устранил командира ХАМАС авиаударом в Газе

    Другие страны
    08:34
    Фото

    В Сабирабаде возобновили нарушенное из-за паводка движение по понтонному мосту

    Происшествия
    08:20
    Фото

    В Баку затруднено движение транспорта на 14 улицах и проспектах

    Инфраструктура
    08:09

    Yonhap: Сеул добивается разрядки в отношениях с Пхеньяном

    Другие страны
    07:45

    Неизвестные ИИ-агенты пытались взломать сайт правительства Канады

    ИКТ
    Лента новостей