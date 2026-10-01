В Теннесси первая за 200 лет казнь женщины оказалась неудачной

В Теннесси не смогли привести в исполнение казнь 50-летней Кристы Пайк, осужденной за убийство одноклассницы.

Как сообщает Report со ссылкой на ABC News, женщине ввели две смертельные инъекции, но она оставалась в сознании. Подсудимую, по словам ее адвокатов, госпитализировали.

Одной из причин неудавшейся попытки казни защита назвала "трудности с доступом к венам". Подробности о состоянии Пайк не приводятся.

"Непригодный пентобарбитал (препарат для инъекций - ред.), отсутствие неотложной медицинской помощи в ситуациях, когда неизбежно возникают осложнения,- и все это в рамках протокола, который по-прежнему окутан тайной",- говорится в заявлении адвокатов.

Казнь Пайк должна была стать первой в штате Теннесси за 200 лет. Ее планировали провести 30 сентября, но за час до проведения процедуры Федеральный суд в Теннесси постановил отложить ее. Приостановка была связана с требованием адвокатов рассмотреть заявления осужденной о том, что в детстве она подвергалась сексуальному насилию и страдает ПТСР. В тот же день Верховный суд США отменил отсрочку казни.