Неизвестные ИИ-агенты пытались взломать сайт правительства Канады
- 01 октября, 2026
- 07:45
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Неизвестные ИИ-агенты попытались взломать сайт канадского правительства.
Как передает Report, об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на некоммерческую организацию по исследованию ИИ Transluce.
Исследователи сообщили, что ИИ-агенты пытались получить доступ к Library and Archives Canada - главному государственному органу и национальной библиотеке страны. Чьи именно это были агенты - неизвестно, однако, по словам специалистов, их поведение напоминает OpenAI.
В начале сентября глава Anthropic (разрабатывает Claude) Дарио Амодеи призвал замедлить разработку ИИ на фоне инцидентов со взломом других платформ агентами OpenAI. Он предупреждал, что при сохранении нынешних темпов в течение 6–12 месяцев агенты ИИ потенциально смогут использовать постоянно действующий ботнет и причинить ущерб на сотни миллиардов долларов.
Призыв Амодеи поддержали глава OpenAI (разрабатывает ChatGPT) Сэм Альтман и предприниматель Илон Маск, чья компания xAI занимается разработкой Grok.