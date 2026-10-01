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    Неизвестные ИИ-агенты пытались взломать сайт правительства Канады

    ИКТ
    • 01 октября, 2026
    • 07:45
    Неизвестные ИИ-агенты пытались взломать сайт правительства Канады

    Неизвестные ИИ-агенты попытались взломать сайт канадского правительства.

    Как передает Report, об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на некоммерческую организацию по исследованию ИИ Transluce.

    Исследователи сообщили, что ИИ-агенты пытались получить доступ к Library and Archives Canada - главному государственному органу и национальной библиотеке страны. Чьи именно это были агенты - неизвестно, однако, по словам специалистов, их поведение напоминает OpenAI.

    В начале сентября глава Anthropic (разрабатывает Claude) Дарио Амодеи призвал замедлить разработку ИИ на фоне инцидентов со взломом других платформ агентами OpenAI. Он предупреждал, что при сохранении нынешних темпов в течение 6–12 месяцев агенты ИИ потенциально смогут использовать постоянно действующий ботнет и причинить ущерб на сотни миллиардов долларов.

    Призыв Амодеи поддержали глава OpenAI (разрабатывает ChatGPT) Сэм Альтман и предприниматель Илон Маск, чья компания xAI занимается разработкой Grok.

    Искусственный интеллект (ИИ) Канада
    Naməlum şəxslər Kanada hökumətinin saytının parolunu sındırmağa cəhd ediblər
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    Неизвестные ИИ-агенты пытались взломать сайт правительства Канады

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