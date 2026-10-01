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    Naməlum şəxslər Kanada hökumətinin saytının parolunu sındırmağa cəhd ediblər

    İKT
    • 01 oktyabr, 2026
    • 08:48
    Naməlum şəxslər Kanada hökumətinin saytının parolunu sındırmağa cəhd ediblər

    Naməlum süni intellekt agentləri Kanada hökumətinin veb saytının parolunu sındırmağa cəhd ediblər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "The Washington Post" (WP) qeyri-kommersiya süni intellekt tədqiqat təşkilatı olan "Transluce"a istinadən xəbər verib.

    Tədqiqatçılar süni intellekt agentlərinin ölkənin əsas dövlət agentliyi və milli kitabxanası olan "Library and Archives Canada"ya daxil olmağa cəhd etdiklərini bildiriblər. Agentlərin kimliyi məlum deyil, lakin mütəxəssislər onların davranışlarının "OpenAI"ya bənzədiyini deyirlər.

    Sentyabrın əvvəlində "Anthropic"in baş direktoru ("Claude"un tərtibatçısı) Dario Amodei OpenAI agentlərinin digər platformaları sındırması halları fonunda süni intellekt inkişafının yavaşlamasına çağırıb. O, xəbərdarlıq edib ki, hazırkı inkişaf tempi davam edərsə, 6-12 ay ərzində süni intellekt agentləri potensial olaraq davamlı botnetdən istifadə edə və yüz milyardlarla dollar ziyan vura bilərlər.

    Amodeinin çağırışını "OpenAI"ın rəhbəri Sem Altman (ChatGPT-nin tərtibatçısı) və "xAI" şirkətinin "Grok"u inkişaf etdirən sahibkar İlon Mask dəstəkləyib.

    Süni intellekt (AI) Dario Amodei Kanada İlon Mask
    Неизвестные ИИ-агенты пытались взломать сайт правительства Канады
    MiniBoss
    MiniBoss

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