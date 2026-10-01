Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    В Баку затруднено движение транспорта на 14 улицах и проспектах

    Инфраструктура
    • 01 октября, 2026
    • 08:20
    В Баку затруднено движение транспорта на 14 улицах и проспектах

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

    2. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    5. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    7. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    8. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

    9. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    10. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    11. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    12. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    13. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея № 20;

    14. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

    В Баку затруднено движение транспорта на 14 улицах и проспектах
    В Баку затруднено движение транспорта на 14 улицах и проспектах
    Ситуация на дорогах Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ)
    Фото
    Bakıda 14 istiqamətdə tıxac yaranıb
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    09:09

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.10.2026)

    Финансы
    09:06

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.10.2026)

    Финансы
    09:04

    В Теннесси первая за 200 лет казнь женщины оказалась неудачной

    Другие страны
    08:55

    В США провели испытание по обнаружению ядерных взрывов

    Другие страны
    08:46

    ЦАХАЛ устранил командира ХАМАС авиаударом в Газе

    Другие страны
    08:34
    Фото

    В Сабирабаде возобновили нарушенное из-за паводка движение по понтонному мосту

    Происшествия
    08:20
    Фото

    В Баку затруднено движение транспорта на 14 улицах и проспектах

    Инфраструктура
    08:09

    Yonhap: Сеул добивается разрядки в отношениях с Пхеньяном

    Другие страны
    07:45

    Неизвестные ИИ-агенты пытались взломать сайт правительства Канады

    ИКТ
    Лента новостей