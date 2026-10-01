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    Bakıda 14 istiqamətdə tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    • 01 oktyabr, 2026
    • 08:11
    Bakıda 14 istiqamətdə tıxac yaranıb

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Aeroport şosesi, "Koroğlu" metrostansiyası istiqamətində;

    2. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    3. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    4. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    5. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    6. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    7. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    8. Afiyəddin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində;

    9. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    10. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metrostansiyası istiqamətində;

    11. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    12. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metrostansiyasından mərkəz istiqamətində;

    13. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nömrəli məktəb-lisey istiqamətində;

    14. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur.

    Bakıda 14 istiqamətdə tıxac yaranıb
    Bakıda 14 istiqamətdə tıxac yaranıb

    Bakıda tıxac problemi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM)
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    В Баку затруднено движение транспорта на 14 улицах и проспектах
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