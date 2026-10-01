İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    İsrailin "Elbit Systems" şirkəti öz məhsullarının istehsalını Azərbaycanda lokallaşdırmağı təklif edir

    Xarici siyasət
    • 01 oktyabr, 2026
    • 12:10
    İsrailin Elbit Systems şirkəti öz məhsullarının istehsalını Azərbaycanda lokallaşdırmağı təklif edir

    İsrailin ən böyük özəl müdafiə konserni olan "Elbit Systems" yerli tərəfdaşlarla birlikdə öz məhsullarının istehsalını Azərbaycanda lokallaşdırmağı təklif edir.

    Bu barədə "Report"a "Elbit Systems"in baş vitse-prezidenti, regional biznesin inkişafı istiqamətinin rəhbəri Miki Levin Bakıda keçirilən "ADEX-2026" sərgisi çərçivəsində bildirib.

    Xəbər yenilənir

    VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026) İsrail Dövləti
    Израильская Elbit Systems предлагает локализовать производство своей продукции в Азербайджане
    Israel's Elbit Systems proposes localizing manufacturing of its products in Azerbaijan
    MiniBoss
    MiniBoss

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