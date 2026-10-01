İsrailin "Elbit Systems" şirkəti öz məhsullarının istehsalını Azərbaycanda lokallaşdırmağı təklif edir
Xarici siyasət
- 01 oktyabr, 2026
- 12:10
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İsrailin ən böyük özəl müdafiə konserni olan "Elbit Systems" yerli tərəfdaşlarla birlikdə öz məhsullarının istehsalını Azərbaycanda lokallaşdırmağı təklif edir.
Bu barədə "Report"a "Elbit Systems"in baş vitse-prezidenti, regional biznesin inkişafı istiqamətinin rəhbəri Miki Levin Bakıda keçirilən "ADEX-2026" sərgisi çərçivəsində bildirib.
Xəbər yenilənir
Израильская Elbit Systems предлагает локализовать производство своей продукции в Азербайджане
Israel's Elbit Systems proposes localizing manufacturing of its products in Azerbaijan
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